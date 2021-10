Difficoltà di apprendimento - Le tre barriere allo studio

Webinar Informativo Gratuito sulla Tecnologia di Studio.



Affrontare con successo l’apprendimento e lo studio è sicuramente un desiderio ed un obiettivo di tutti gli studenti, così come è desiderio di tutti i docenti insegnare ad allievi che studiano, imparano e realizzano pienamente la loro formazione. Purtroppo, succede che alcuni studenti manifestino delle difficoltà di studio già alle elementari, che altri partano molto bene e poi si arenino e che altri invece affrontino lo studio con entusiasmo e si dimostrino studenti efficaci e brillanti. Perché succede questo? In cosa differiscono gli studenti di successo rispetto a quelli con difficoltà?



Troppi studenti, quando si diplomano o si laureano, non sono in grado di usare quello che hanno imparato a scuola. Non è che siano stupide o che i loro insegnanti non sapessero come insegnare. Molto probabilmente la cosa risale al singolo fattore mancante nella maggior parte del campo dell’istruzione: imparare come imparare in primo luogo. Tutti siamo andati a scuola, ma non è curioso che a nessuno di noi sia stato insegnato come studiare?



L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”.



Le informazioni, in essa incluse, possono aiutare chiunque a migliorare le sue abilità di apprendimento, scoprendo quali sono le barriere all’istruzione e come superarle.



L’esperto della Tecnologia di Studio, Fabio Deriu, ha deciso di organizzare un webinar informativo gratuito dove affronterà le Tre Barriere allo Studio.



Il webinar si terrà Martedì 5 Ottobre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM. Per iscriverti compila gratuitamente il modulo al link: https://bit.ly/barriere-allo-studio



Per maggiori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .