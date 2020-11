Digital tasting | anteprima Malanotte docg "Il Barbarossa" 2017

EVENTO ON LINE

๐——๐—œ๐—š๐—œ๐—ง๐—”๐—Ÿ ๐—ง๐—”๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ก๐—š – ๐—”๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐˜๐˜๐—ฒ ๐——๐—ข๐—–๐—š “๐—œ๐—น ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿณ”

Anche quest’anno non vogliamo perdere l’occasione di stappare assieme a voi l’annata 2017 del nostro Malanotte DOCG “Il Barbarossa”.

Per questo abbiamo pensato di poterci incontrare virtualmente ๐— ๐—˜๐—ฅ๐—–๐—ข๐—Ÿ๐—˜๐——๐—œฬ€ ๐Ÿฎ ๐——๐—œ๐—–๐—˜๐— ๐—•๐—ฅ๐—˜ dalle ore 18.30 alle ore 19.30 in ๐——๐—œ๐—ฅ๐—˜๐—ง๐—ง๐—” sul nostro profilo ๐—œ๐—ก๐—ฆ๐—ง๐—”๐—š๐—ฅ๐—”๐— !



๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐— ๐— ๐—” ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ'๐—˜๐—ฉ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ข:

Parleremo di Raboso, vitigno autoctono e storico del Veneto e della vendemmia di quest’annata con aneddoti e caratteristiche. Assieme passeremo poi alla stappatura del Raboso Malanotte DOCG “Il Barbarossa” 2017 e la degustazione sarà guidata dai nostri enologi.

Interverranno:

FRANCESCO PAGANI, wine advisor e storyteller

SETTIMO PIZZOLATO, titolare della Cantina

WALTER CECCATO, enologo della Cantina

LUCA ZAMAI, enologo della Cantina



๐—–๐—ข๐— ๐—˜ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—˜:

Potete acquistare il box "๐—”๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿณ" direttamente nel nostro sito al link: https://bit.ly/3pWpnUD

ed entro il 26 novembre per essere certi che il vino arrivi nelle vostre case ed essere in tempo per stappare assieme a noi il Malanotte DOCG 2017. Il 2 dicembre dalle ore 18.30 potete accedere al vostro profilo Instagram e godervi in tutta tranquillità la stappatura del nostro Malanotte DOCG 2017.

Ma non preoccupatevi! La diretta sarà salvata e postata nei nostri social per poter seguire la degustazione anche successivamente!



Il box “Anteprima Barbarossa 2017” prevede:

RABOSO MALANOTTE DOCG “IL BARBAROSSA” – ANNATA 2015

RABOSO MALANOTTE DOCG “IL BARBAROSSA” – ANNATA 2016

RABOSO MALANOTTE DOCG “IL BARBAROSSA” – ANNATA 2017

RABOSO DOC PIAVE – ANNATA 2017

SPUMANTE ROSE’ GLERA-RABOSO EXTRA DRY “M-USE” – ANNATA 2019

RABOSO PIAVE DOC PASSITO “DONNA LUNA” – ANNATA 2017



๐ŸŒฟLa partecipazione della diretta Instagram è aperta a tutti! ๐ŸŒฟ



VI ASPETTIAMO tutti collegati per vivere assieme questo momento magico per la cantina…quest’anno LIVE!



Info: 0422928166 / welcome@lacantinapizzolato.com / Il Malanotte DOCG 2017 è in vendita anche presso il nostro wine shop di Villorba.