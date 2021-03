Dimostrazione online di soba in diretta dal Giappone

In collaborazione con H.I.S., un evento speciale e unico nel suo genere: una dimostrazione online, in diretta dal Giappone, di un maestro di soba, che ci mostrerà come fare questa meravigliosa pasta. Un’occasione per imparare da un vero maestro giapponese, porre domande e fugare ogni dubbio sulla preparazione della pasta giapponese. Un evento unico, in diretta da una casa tradizionale giapponese con 150 anni di storia, ristrutturata interamente dai proprietari e situata nelle splendide campagne di Kyoto, ai piede delle montagne che circondano la città.

Come si svolgerà l’evento?

Domenica 28 marzo alle 10.00, in diretta su Zoom.

Il Maestro, Nishimura sensei, inizierà con un’introduzione sulla soba e la sua storia, prima di passare alla preparazione vera e propria.

Tutto l’evento verrà tradotto in diretta dai proprietari della casa (un italiano e la moglie giapponese) dove si svolgerà l’attività, che fungeranno da interpreti tra gli spettatori e il Maestro.

Gli ingrediente e gli strumenti che utilizzerà saranno i seguenti:

-soba, farina di grano rapporto 7 soba 3 farina

-acqua alcalinizzata

-sarachinako (parte interna del cereale)

-un pianale per impastare

-una ciotola

-due misure di mattarelli

-coltello per tagliare la soba

Alla fine della dimostrazione sarà possibile porre domande e chiacchierare assieme al Maestro e agli interpreti, approfittando di questa splendida occasione per conoscere qualcosa di più sulla storia della soba e di come viene preparata in Giappone.

Il Maestro Nishimura

Il Maestro ha iniziato a fare soba 20 anni fa. Come spesso succede, la sua passione nacque per caso, quando andò con un suo amico a fare un’esperienza di soba making a Shiga.

Fu un vero colpo di fulmine. Da lì iniziò a studiare soba costantemente e con impegno, partecipando anche a vari eventi stagionali, fino a quando, ormai 10 anni fa, iniziò a coltivare soba e attualmente ha due campi dove produce la sua farina.

Costo per l’esperienza: 15,00€ per dispositivo (le iscrizioni si chiudono il 18 marzo)

[esperienza inclusa per i patrons Momiji e Shogatsu]

Numero minimo di persone per confermare l’evento: 20 (qualora il numero minimo non venisse raggiunto, ci riserviamo di cancellare o posticipare l’evento)

Penali di cancellazione

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana e fino a 48 ore prima dell’evento: 50%

– dalle 48 ore dall’evento: 100%