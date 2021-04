Dipendenze? No, grazie

Webinar gratuito organizzato dall'associazione Mondo Libero dalla Droga.



Giovedì 29 Aprile alle ore 20:30 il volontario della no-profit Mondo Libero dalla Droga, Alessandro Sparelli, la Dott.ssa Francesca Rossi, Educatrice Professionale di Comunità e Vincenzo Dinoia che racconterà la sua testimonianza, si incontreranno online per un webinar informativo di prevenzione alle dipendenze.



I volontari credono che i ragazzi debbano conoscere i fatti sulla droga, non opinioni, esagerazioni o tattiche intimidatorie. Devono sapere cosa è un a droga effettivamente e come agisce a livello fisico e mentale.



Per questo l'O.d.V. (organizzazione di volontariato) Mondo Libero dalla Droga ha deciso di non fermarsi con le attività di prevenzione, nonostante la quarantena, ma nel rispetto comunque delle regole di distanza.



Per questo l'idea di organizzare una serie di webinar, conferenze online, dove chiunque può partecipare e assistere per continuare a parlare di abuso di droghe, alcol e sostanze stupefacenti.



I volontari sanno bene che “L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione” come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard, per questo oltre a discutere dell'argomento, daranno la possibilità di visionare dei video che vanno a smentire le “classiche bugie” sulle droghe e renderanno disponibili dei materiali gratuiti per educatori e insegnanti.



Tutto questo per continuare a creare una società libera da stupefacenti, in quanto, come sostengono i volontari dell'associazione “Noi siamo stupefacenti di nostro!”



Per partecipare basta confermare scrivendo a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com





Ufficio Stampa

Mondo Libero dalla Droga