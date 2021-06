Dire, fare, postare: a Treviso torna il social game “lingualooonga”

Uno smartphone, un profilo Instagram attivo, un paio di scarpe comode e tante idee: per partecipare alla seconda edizione del gioco dedicato alla lingua italiana non ti servirà altro.

Tre ore di tempo a disposizione, una mappa con un percorso che si snoda lungo dodici luoghi simbolo di Treviso da scovare e fotografare, una classifica da scalare tra descrizioni ricercate e fuori dal comune: sono gli ingredienti di “lingualooonga”, il social game promosso dall’agenzia di comunicazione Ideeuropee in collaborazione con CentroMarca Banca, Audi Zentrum Treviso e con il patrocinio del Comune di Treviso in cui vince chi pubblica su Instagram lo scatto con la didascalia più originale. Una competizione a suon di aggettivi per riscoprire la ricchezza della lingua italiana e intanto contemplare le bellezze della città. Sabato 12 giugno a partire dalle 16:30 si svolgerà la seconda edizione: il ritrovo per i concorrenti in gara è fissato alla Loggia dei Cavalieri (Via Martiri della Libertà, 48 Treviso)

Media partner Radio WoW.

Appuntamento sabato 12 giugno dalle 16:30 alle 20:30

Ritrovo alla Loggia dei Cavalieri, Treviso.

Iscrizioni gratuite. Per partecipare, visitare il sito: https://www.lingualooonga.it/

Link della manifestazione:

Facebook

Instagram

Le regole del gioco

Raggiunto il punto di ritrovo, i concorrenti riceveranno una mappa della città di Treviso con evidenziati i dieci luoghi da fotografare durante le tre ore di gara (un palloncino testimonierà che la foto è stata scattata in tempo reale). Per ciascuna delle tappe del percorso dovranno selezionare uno scatto e dovranno postarlo con il proprio profilo Instagram, taggando la pagina ufficiale @lingualooonga e utilizzando l’hashtag #lingualooonga.

Quindi, il cuore della competizione: ad ogni foto i partecipanti dovranno abbinare un aggettivo che descriva in modo creativo il soggetto immortalato. Ogni aggettivo dovrà generare un hashtag.

Pertinenza, ricercatezza, originalità: i criteri con cui la giuria decreterà il podio. A comporla, l’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti, la regista e direttrice artistica dell’associazione Tema Cultura Giovanna Cordova e un membro del team di Ideeuropee. I premi in palio per i primi tre classificati sono a cura di Zanichelli.

