Diritti sospesi - Riscoprire i diritti grazie all'arte e alla cultura: bipolarismo

Proseguono gli appuntamenti pubblici con l'Arte e la Cultura per riscoprire i DIRITTI SOSPESI : in questo appuntamento si parlerà di BIPOLARISMO:

Mercoledì 13 MARZO a partire dalle ore 20:30, presso la Galleria Comunale Palazzo della LOGGIA di Motta di Livenza , potremo godere della performance di Danza a cura della "Scuola di Danza e Movimento" di Motta di Livenza e vi sarà un Reading Esperienziale e Focus Clinico con L"EQUIPE" della Comunità Terapeutica e Riabilitativa "IN CORSO" di Salgareda.



Una serata da non perdere