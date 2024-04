Diritti sospesi: l'uomo maltrattante in "Cambiamento Maschile - La Biblioteca Vivente"

Dopo la breve pausa pasquale riprendiamo gli eventi legati al progetto DIRITTI SOSPESI. L'argomento trattato in questo quarto appuntamento pubblico è la Violenza di Genere. Per l'occasione la biblioteca civica di Oderzo ospiterà "Cambiamento Maschile. La Biblioteca Vivente". Sarà un'occasione di incontro, confronto ma soprattutto di ascolto. Un'opportunità per conoscere esperienze di vita e brani inerenti all'argomento, direttamente dalla voce di chi le ha vissute o dai volontari che si presteranno a diventare per una sera dei libri aperti agli altri. Un'appuntamento toccante e coinvolgente che ci offrirà spunti per riflettere su quel cambiamento di paradigma che tutti ci auguriamo avvenga: STOP alla Violenza di Genere, STOP alla Violenza in Genere!

Kantiere Misto in collaborazione con il Centro Antiviolenza TELEFONO ROSA Treviso ODV, con la Società Cooperativa Sociale UNA CASA PER L'UOMO, con l'Associazione AIUTO DONNA di Oderzo e la Fondazione ODERZO CULTURA vi aspettano venerdì 12 aprile a partire dalle ore 20:30. Un'occasione da non perdere.