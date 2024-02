Diritti sospesi cinema: "Le figlie sono come le madri - Donne lungo la via della seta"

La rassegna Diritti Sospesi - Riscoprire i diritti grazie all’arte ed alla cultura.

ha l'onore di presentarvi il documentario

"LE FIGLIE SONO COME LE MADRI - donne lungo la via della seta" "

di Lisa Castagna

Un' opera apprezzata dalla critica e che han ricevuto vari premi , tra questi Il Premio Boccalino, del Film Festival di Locarno, il Premio ISPEC Cinema 2018....

Un' opera che da voce alle donne e mette in risalto il loro rapporto con la Madre terra .





presso la Biblioteca di Motta di Livenza