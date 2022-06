"Disconnet": cineforum a tema cyberbullismo

#INNOTV propone una serata di cinema e discussione, il 22 giugno alle ore 21:00 al Parco della Barchessa di Villa Giovannina a Carità. Si affronterà il fenomeno del bullismo e cyberbullismo con la visione del film Disconnect. Oltre a offrire interessanti spunti di riflessione sul tema dell’invasione della tecnologia virtuale nella vita reale, il film sottolinea l’importanza del bisogno di comunicare che tutti noi abbiamo. Nel film, del 2012 si intrecciano le vicende di alcune persone alle prese con il difficile rapporto tra vita in rete e realtà: un giovane che lavora per una chat erotica e una giornalista TV che vuole intervistarlo, due amici bulli che si fingono una ragazza sul web per ridicolizzare un compagno di classe, una coppia che ha perso un figlio piccolo e viene truffata on line. L’evento è gratuito con accesso libero fino ad esaurimento posti. Dopo la proiezione del film è previsto un breve dibattito sui temi trattati per condividere opinioni, dubbi e domande.

Per info e partecipazioni scrivi a info@innotv.it o chiama il numero 349 5915610.