(Di)segno tra le vigne

? L’arte e la natura si incontrano a Ville d’Arfanta! ?



Esprimi la tua creatività e scopri le tecniche del disegno a matita immerso nella bellezza e nella serenità delle vigne di Ville d’Arfanta.

Unisciti a noi per un pomeriggio creativo con Barbara Marion, pittrice coneglianese e insegnante di storia dell'arte e disegno artistico.

Barbara dipinge quotidianamente nel suo studio in @ocragialla.arte e a Ville D'Arfanta spiegherà le tecniche del disegno a matita.



Ecco i dettagli:

?? Sabato 13 luglio

? Dalle 17:00 alle 20:00

? Costo 35€ a persona



Ti forniremo noi tutto il necessario: postazione e materiale da disegno.

Al termine della lezione, ci sarà un aperitivo con i vini di Ville d’Arfanta per brindare insieme e ammirare le opere create.





I posti sono limitati, quindi non perdere l’occasione.