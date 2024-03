Disobbedienza civile tra arte e ambiente - Spritz e filò con Ester Goffi

Disobbedienza civile tra arte e ambiente. La parola a chi protesta contro la crisi climatica



Spritz e filò con Ester Goffi, portavoce di Ultima Generazione e storica dell’arte



Ingresso libero. Aperitivo equo e solidale a cura della cooperativa Pace e Sviluppo (Altromercato)



Ester Goffi è dottoressa in Storia dell’Arte e cittadina attiva in Ultima Generazione, gruppo ecologista che compie azioni di disobbedienza civile nonviolenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni. Ultima Generazione aderisce alla rete internazionale #A22network e come le altre campagne che ne fanno parte riceve la maggior parte dei propri finanziamenti per il reclutamento, la formazione, il rafforzamento delle proprie capacità e l’istruzione dal Climate Emergency Fund (CEF).



L’incontro è inserito nella rassegna Spritz e filò 2024, promossa dall’associazione CombinAzioni e dal Comune di Trevignano in collaborazione con la cooperativa sociale Kirikù e la cooperativa Pace e Sviluppo.