“I DISTURBI DEL CICLO MESTRUALE: LA DONNA DAL MENARCA ALLA MENOPAUSA”



? SABATO 11 DICEMBRE

? 10:00/12:00

? Centro ?yurveda e Yoga Mah?jyoti?, Via Einaudi 31 - Dosson (TV)



Il ciclo mestruale è pieno di significati.

Il termine mestruazione in tedesco, francese e spagnolo significa anche “misura” o “regola” e si collega a regolare, regale, regalia e rex (re). Tutte parole che riportano le mestruazioni alla cerimonia, alla regolarità, alla legge, alla misura.



La nostra epoca moderna ha allontanato le donne dal potere legato al rituale, anticamente considerato sacro, del ciclo mestruale e le ha condotte a viverlo con dolore e angoscia.



L’?yurveda, antica medicina naturale, ci insegna che è nel rispetto della regolarità del ciclo biologico connesso ai ritmi della Natura, che possiamo riscoprire l’equilibrio e l’ordine delle cose dal menarca, o addirittura ancor prima, alla menopausa.



La Dott.ssa ??‍?Lucia Costa, medico esperto in Ayurveda, condurra un incontro tutto in rosa rivolta alle donne di qualsiasi età per aiutarci a comprendere quali sono i comportamenti scorretti e poco adeguati che ostacolano la regolarità del ciclo mestruale ed alimentano tutti quei disturbi che accompagnano le mestruazioni e le donne di tutte le età dal menarca, o addirittura ancor prima, alla menopausa.



?? POSTI LIMITATI ??



?Ingresso con contributo consapevole

?Info e prenotazioni:



??3391371047 (whatsapp)