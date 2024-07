Workshop "Dalla disuguaglianza all’inclusione"

ENAC Veneto organizza un ciclo di tre incontri gratuiti dedicati alla parità di genere, aperti a tutta la cittadinanza e con un aperitivo finale per i partecipanti.



Gli eventi, grazie alla partecipazione di relatrici esperte nel settore, permetteranno di acquisire conoscenze circa la situazione attuale su temi come la parità di genere, l'uso del linguaggio per evitare discriminazioni e di fare un focus sul mondo del lavoro, dove a volte le discriminazioni passano inosservate.



Il secondo incontro si terrà presso la biblioteca comunale di Silea, il giorno 19/07/24 dalle ore 17.00.

L'evento, dal titolo "Dalla Disuguaglianza all'Inclusione", si concentrerà sul presentare, dati alla mano, la situazione della società in cui viviamo e del mondo del lavoro, in merito al tema dell'inclusione. Verrà dato particolare spazio al tema del Gender Gap, ovvero le differenze e quindi disuguaglianze nel mondo del lavoro.

Il tema della disugaglianza verrà affrontato anche in maniera più ampia, dando voce a chi vorrà portare esempi o fare domande alle relatrici per approfondire alcuni temi.



Al termine del workshop è previsto un aperitivo per i partecipanti.



Relatrici degli eventi

Ilaria Trinca - avvocata, consulente per la parità di genere

Giorgia Zanin - esperta di comunicazione, marketing e Gender Equality Management

Marcon Jessica - coordinatrice progetto Minerva: STEAM al femminile



Come partecipare

EVENTO GRATUITO: L'iniziativa è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR VENETO 2021-2027) e quindi non comporta costi / spese per i partecipanti



Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza, è però richiesta la compilazione della scheda anagrafica a questo link: https://forms.office.com/e/78DZxwwHg1



Gallery

Per maggiori info: minerva@enacveneto.it | 0422 267445