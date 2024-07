Giovedì 25 luglio Robe Turche ospita il salotto culturale "Il divano giallo blu.

Quando l’Oriente diventa esotismo nella musica occidentale", a cura di Paola Gallo.



Il divano blu: Turcherie musicali

Il divano giallo: Cineserie musicali



Nella storia sociale dell’Arte e della Musica, la passione per l’Oriente assume, a più riprese, fattezze e significati diversi a tal punto da diventare una Moda. Nella cronologia, spiccano tra le varie città europee: Venezia, Vienna e Parigi che saranno porte di accesso ad idee, fonte di ispirazione per artisti ed artigiani di vario indirizzo. Per quanto riguarda la Musica, il diverso modo di ascoltare porterà ad un diverso modo di comporre in cui, la melodia e l’armonia, saranno ripensate e riviste in chiave nuova modificando il punto di vista critico del pubblico.



Relatore:

Paola Gallo, trevigiana ha compiuto studi scientifici, musicali ed artistico letterari diventando una delle più autorevoli voci della musicologia e della critica storico artistica in chiave semiologica. Vari sono i suoi campi di ricerca che sfociano in più rivoli e direzioni e creano una sinergia d’interesse verso le Arti al femminile o le Arti turistico antropologiche. Il suo lavoro, di ricercatrice e docente, l’ha portata ad essere apprezzata dal pubblico, in Italia ed all’estero, per il suo accattivante ed un po’ curioso modo di porgere i più svariati argomenti.

Direttore artistico di "Musica in valigia", associazione culturale trevigiana che opera nell’organizzazione turistica di viaggi ad indirizzo artistico – musicale.

https://www.musicainvaligia.it/





INGRESSO GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Robe Turche, via Canoniche, 8 Treviso

T.3492604921 robeturche@gmail.com.



N.POSTI LIMITATI