IL DIVANO IN PRATO

zapping sulle migrazioni

C’è chi parte dal Veneto per arrivare in Brasile,

C’è chi scappa da un’emergenza climatica,

C’è chi parte da casa per aiutare,

C’è chi danza per unire.

Tre giorni di interviste, film, talk, cucina multietnica, concerti, flashmob e documentari per raccontarvi tante storie diverse di migrazioni e migranti.



09-10-11 Settembre 2022

Treviso - presso Prato della Fiera.

La partecipazione è LIBERA e GRATUITA

Ogni serata del festival sarà presente lo stand gastronomico di cucina multietnica di Peace’n’spice

Vi invitiamo a portare le vostre borracce (che potrete riempire alla fontana pubblica) e le vostre posate per ridurre così il consumo di oggetti usa e getta.

-------------------------

RIASSUNTO DEGLI APPUNTAMENTI

(continua a leggere sotto per il programma completo):

-------------------------

IL PROGRAMMA COMPLETO:

VENERDI' 09:

18.00 inaugurazione e presentazione del festival

18:30 Talk

20.00 Proiezione documentario

21.00 Dj Set

SABATO 10

18.30 Intervista a Ernani Fazolo

19.30 Letture poetiche di Giustina Renier

20.30 Proiezione film “il Leone di Vetro”. Regia di Salvatore Chiosi, Italia, 2014, durata 112 minuti. Trama: Siamo nel 1866, nei giorni che precedono il referendum del 22 ottobre che, di fatto, sancirà l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Attraverso le vicende di due famiglie venete, i Biasin che da generazioni producono e commerciano vino in tutta Europa, ei Querini, aristocratici in decadenza, si vuole narrare con un tono avvincente il periodo tra la caduta di Venezia e la sua annessione all’Italia.

DOMENICA 11

18.00 talk

19.30 Aperitivo con Live session di Riff Green. è un cantante e cantautore italiano, con sede nella città di Treviso. La sua musica spazia dal rock classico al folk acustico con influenze blues e soul.

20.30 Proiezione del documentario “Dove bisogna stare”. Regia di Daniele Gaglianone, Stefano Collizzolli, Italia, 2018, 98 minuti. Trama: Quattro donne italiane sono impegnate nell'accoglienza dei migranti: Lorena, pensionata di Pordenone, aiuta dei pakistani nascosti in rifugi provvisori; Elena, in Val di Susa, ospita in casa un ragazzo che ha attraversato a piedi nudi sotto la neve la frontiera; Jessica responsabile del centro sociale Rialzo di Cosenza; a Como Elena cerca ospitalità e fornisce informazioni pratiche ai migranti.

-------------------------

Il Festival “Il divano in prato” è organizzato all'interno del bando #Liberacreatività promosso dal Progetto Giovani Treviso, dalla Cooperativa la Esse e dal Comune di Treviso.

-------------------------

Associazione Agorà

Agorà è un’associazione no-profit attiva nella provincia di Treviso, che vuole essere un luogo di scambio e confronto propositivo, con l’obiettivo di contribuire a migliorare l’ambiente in cui viviamo ed incentivare il fermento culturale locale.

Organizziamo e promuoviamo eventi socio-culturali, mostre artistiche, concerti, storytelling, dibattiti e conferenze.

Offriamo punti di vista alternativi su notizie e tematiche d’attualità per stimolare idee e progetti, aprendo spiragli per nuove prospettive.

www.agoratheblog.wordpress.com

FIL ROUGE

GRA - grande raccordo ambientale

È un collettivo di associazioni e cittadini del territorio trevigiano che unisce passioni e competenze per studiare e proporre soluzioni concrete al cambiamento climatico.

Ci occupiamo di tutela della biodiversità e del paesaggio, lotta all’inquinamento e promozione di alimentazione e stili di vita sostenibili.

Abbiamo deciso di percorrere questa strada assieme, offrendo indicazioni a chiunque si voglia avvicinare, connettendo esperienze e restituendo il nostro contributo alla comunità.

Organizziamo e supportiamo azioni, eventi e approfondimenti sui temi legati al cambiamento climatico, esplorandone le cause e le conseguenze sulla salute, sugli ecosistemi e sulla società.Siamo aperti in pubblica assemblea una volta al mese a Treviso, nel resto del tempo siamo dappertutto.

www.granderaccordoambientale.it

I TOSI DI TREVISO

PRATO IN FIERA

L’associazione iintende individuare e promuovere attività di qualità in grado di far vivere lo spazio del Prato, integrandolo nella vita del quartiere e della città. Promuove eventi che garantiscano una immediata visibilità e promozione di turismo culturale e ambientale.

Si propone di coprogettare e partecipare alla rigenerazione e alla futura cura di questo importante spazio pubblico favorendo il dialogo e la collaborazione con tutte le persone, le organizzazioni e le istituzioni pubbliche o private che sono interessate e che possono contribuire a questo scopo.

www.pratoinfiera.it/