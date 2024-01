Sport e disabilità è il tema dell’incontro “Diversamente abili, Ugualmente sportivi” che l’associazione di promozione sociale Super Simo’s Family (www.supersimofamily.it) ha organizzato per venerdì 19 gennaio dalle ore 19.30 alle ore 21.30, con ingresso libero, presso l’aula magna dell’ex Convento di San Francesco a Conegliano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Conegliano e presentato dall’Avv. Stefano Bof, presidente della Super Simo’s Family APS, sarà anche un’occasione di confronto per comprendere come la tutela dei diritti delle persone con disabilità passa anche attraverso la possibilità per quest’ultime di praticare un’attività sportiva.

Dopo i consueti saluti istituzionali delle Autorità presenti, il delegato provinciale del Comitato Paralimpico Italiano, Dott. Davide Giorgi, presenterà le attività e le varie iniziative del comitato nel nostro territorio.

A seguire le educatrici, Dott.ssa Margherita Coral e Alessia Favaretto assieme alla pedagogista Dott.ssa Michela Possamai, illustreranno alcuni progetti che, in collaborazione con La Nostra Famiglia, hanno già permesso l’inserimento in alcune realtà sportive del coneglianese a dei ragazzi diversamente abili.

Al termine ci sarà un intervista doppia con protagonisti Asia Pellizzari e Paolo Tonon, due atleti paralimpici di tiro con l’arco che si stanno preparando per la Paralimpiade 2024 di Parigi.