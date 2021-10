Divina bellezza, omaggio a Dante Alighieri

L'amministrazione di Farra di Soligo in collaborazione con La Chiave di Sophia promuove la rassegna Farra profuma d'autunno! Incontri, musica, spettacoli, passeggiate e laboratori per bambini.



OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI | II canto dell'Inferno



Venerdì 15 Ottobre ore 21.00 - Auditorium Santo Stefano (Farra di Soligo)



(Ri)scoprire la bellezza della Commedia, l'opera che ha consacrato Dante Alighieri alla storia. In particolar modo questo percorso pare ancor più significativo durante quest'anno (2021), settimo centenario della morte del Poeta. A ciò si affianca anche un altro intento: quello di “rispolverare” questo grande classico, spesso percepito come qualcosa di distante e avulso dalla sensibilità contemporanea. Le parole di Dante sono molto più attuali di quanto si pensi.



Un percorso a tre tappe, per i primi tre canti dell'Inferno.



A cura di Fabio Dalla Zuanna



INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E CON GREEN PASS



Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19, dal 6 Agosto sarà obbligatorio presentare Green Pass per poter accedere all'evento.



Sarà richiesto:



- certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS)

