"La divina commedia e le tracce di Dante nel territorio veneto"- incontro online

Fondazione Villa Benzi Zecchina ๐œ๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐š ๐ข๐ฅ '๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ- ๐€๐๐๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐ƒ๐€๐๐“๐„'.

In occasione dei settecento anni intercorsi dalla morte di Dante Alighieri, Fondazione Villa Benzi ricorda il Sommo Poeta e la Divina Commedia, opera simbolo della letteratura italiana e mondiale, con un incontro on line, sulla piattaforma gratuita ๐™๐Ž๐Ž๐Œ, ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ž๐ì ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ alle ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ—,๐ŸŽ๐ŸŽ dal titolo " ๐‹๐€ ๐ƒ๐ˆ๐•๐ˆ๐๐€ ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐ƒ๐ˆ๐€ ๐„ ๐‹๐„ ๐“๐‘๐€๐‚๐‚๐„ ๐ƒ๐ˆ ๐ƒ๐€๐๐“๐„ ๐๐„๐‹ ๐“๐„๐‘๐‘๐ˆ๐“๐Ž๐‘๐ˆ๐Ž ๐•๐„๐๐„๐“๐Ž" a cura del ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ ๐†๐ˆ๐€๐๐‚๐€๐‘๐‹๐Ž ๐‚๐”๐๐ˆ๐€๐‹ (docente presso Istituto Cavanis Canova-Possagno), che ringraziamo profondamente per aver accolto l'invito.



Fondazione Villa Benzi celebra DANTE, il poeta che inventò 'l'Italia'.

L'Italia ha una cosa straordinaria rispetto alle altre nazioni: non è nata dalla politica, dalle guerre o dalla diplomazia, è nata da Dante e dai suoi versi. Dante ci ha donato non solo un'unità linguistica ma soprattutto un'idea di Paese e di unità nazionale nata dalla bellezza e dalla cultura, ed un messaggio di speranza (ora quanto mai attuale) che invita a resistere con tenacia alle avversità, per uscire infine a "riveder le stelle".





per ogni ulteriore info scrivere a villabenzi.prenotazioni@gmail.com