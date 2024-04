Dj academy per bambini e ragazzi - Corsi dj estivi

Corsi Dj per Bambini e Ragazzi Treviso

Dj Academy X Bambini e Ragazzi

A Treviso - Silea

Corsi Dj Estivi per Bambini e Ragazzi

Dai 10 ai 14 anni



Da Giugno a Settembre

Dalle 18.00 alle 19.30

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì

Un Giorno a Settimana da Concordare per la durata che si preferisce, è consigliato 4 o 8 o 12 Lezioni

Costo 20 Euro a Lezione

Classi da 4 o 5 Ragazzi



Insegnante: Roberto Sorbara - DJ Sorbara



INFORMAZIONI:

Roberto Sorbara

Cell 3283658672



Sito Web: www.robertosorbara.com