Do'storiesky live all'Antica Osteria Zanatta 1° anniversario rinnovo

Sabato 5 dicembre alle 14.30 Live dei Do'storieski all'Antica Osteria Zanatta che festeggia un anno di restyling

I due musicisti cercheranno di esorcizzare il 2020 con sana ironia e moderato ottimismo.

Pranzo e Pomeriggio per festeggiare un anno di apertura rinnovati!!

Verrà fatto un brindisi con tutti i presenti .. distanziati

Obbligatoria la prenotazione del pranzo e dei tavoli allo 0422778048

Posti limitati



volete saperne di più sul duo www.dostorieski.it



MENU PRANZO dalle 12:00 : antipasti e affettati, piatti di carne alla griglia, contorni e dolci fatti in casa



APERITIVO fino alle 18:00: birre, vini, spritz e bevande, taglieri d' affettato, tramezzini, toast e piadine



In entrambi i casi PRANZO o APERITIVO è richiesta la prenotazione del tavolo 0422 778048

Tutto il menu nel sito www.anticaosteriazanatta.com



- L'evento si terrà solo se le disposizioni attuali lo permettono -



E' possibile per chi non fosse interessato al live pranzare in una altra sala più tranquilla e riservata



Antica Osteria Zanatta dal 1937

inaugurazione rinnovo locale dicembre 2019

Vi aspettiamo per farvi vedere le novità