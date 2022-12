Mostra "Do Toki": la sostenibilità diventa arte con Nicola Mihailovic

Apre le porte lunedì 19 dicembre “Do Toki” la personale di Nicola Mihailovic, apprezzato ed eclettico artista trevigiano di origine serba; ad ospitare la collezione sarà Arman, storica osteria nel cuore di Treviso da sempre attenta alle nuove tendenze dell’arte. Classe 1980 Mihailovic è designer per professione, musicista per passione e pittore per vocazione. Da oltre quindici anni si misura con la pittura materica, in un percorso che ha preso avvio con i cromatismi accesi e solidi delle prime opere figurative per giungere oggi allo studio delle proiezioni bidimensionali oggetto dell’esposizione.

Lo scopo dichiarato dell’artista è quello di giocare con l’illusione ottica della forma e creare, grazie al sapiente accostamento di colori, ombre e sagome, un effetto tridimensionale di grande impatto visivo. La mostra prende il nome dalla scelta di sostenibilità che sta alla base dell’impegno di Nicola Mihailovic: infatti ad accompagnare lo studio sugli effetti prospettici è la ricerca costante e minuziosa ricerca sui materiali, grazie al riutilizzo di elementi poveri e di scarto, due al massimo, Do Toki, appunto.



L’esposizione, che sarà visitabile fino al 16 gennaio 2023, segna un atteso ritorno al confronto con il pubblico per il pittore trevigiano che, dopo la Collettiva a Ca' dei Carraresi del 2010 e Arte Fiera Longarone dello stesso anno, ha scelto di dedicarsi ad una lunga fase di perfezionamento dello studio della forma. “È stata una lunga pausa che mi ha permesso di definire con chiarezza i miei obiettivi e raffinare la tecnica espressiva. – sottolinea Nicola Mihailovic – Oggi sento che le mie opere esprimono con forza la maturità artistica che sento di aver raggiunto. Sono onorato che Stefano Zanotto, titolare di Arman oltre che amico, mi abbia invitato ad esporre nella sua osteria, perché la sua costante attenzione all’arte trevigiana dimostra grande sensibilità e ha fatto del suo locale un moderno cenacolo di artisti interessanti e quotati”.