Doge's Day - 10 Years Anniversary

Evento per celebrare i 10 anni del Birrificio del Doge.

Il Birrificio del Doge nasce ben 10 anni fa a Zero Branco, Treviso.

Per quest'anno i ragazzi del Birrificio vogliono celebrare in grande occupando la storica Rotonda di Badoere per le serate di venerdì 14 e sabato 15 giugno.

Dalle ore 18 la Rotonda si animerà con della buona birra artigianale del Birrificio, Food Truck (tra cui la Lanterna del Doge), concerti, djset e tanto altro divertimento.

Il Birrificio propone varie tipologie di birre, tutte dalla facile bevuta e prodotte sull'acqua di fonte non trattata.

Il marchio Doge, rispecchia a pieno il territorio che i ragazzi vogliono valorizzare.



BEVI DOGE!!!