I dolci del buongiorno - Mini corso di pasticceria casalinga con Angela Maci

Ognuno di noi ha un dolce del cuore. Un dolce che lo porta a casa, che lo porta tra le braccia di chi ama. Per Angela Maci i dolci del cuore sono quelli del buongiorno. Quelli che un morso e sei felice di iniziare la giornata. Profumo di zucchero, limone e cannella, di frolla e marmellata.



Con Angela ci divertiremo mettendo le mani in pasta, imparando a preparare una profumata Crostata alla confettura di fragole, la golosissima Torta caprese al limone e cioccolato bianco (ormai un must della nostra cuoca), infine… il miglior buon motivo per alzarsi del letto la mattina: la Ciambella al latte!



I DOLCI DEL BUONGIORNO: una serata imperdibile per i più golosi, interamente dedicata ai dolci da forno!









ANGELA MACI: classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, il blog aperto con la sorella Chiara Maci, al tempo uno dei foodblog di maggiore successo in Italia. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.



