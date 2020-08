"Domani è bello": spettacolo con Erica Boschiero e Michele Dotti

Spettacolo con Erica Boschiero e Michele Dotti

Regia di Jacopo Fo



Avvalendosi dei linguaggi universali del teatro e della musica, Michele Dotti ed Erica Boschiero ci invitano ad ampliare la nostra visione sulla realtà e soprattutto le nostre prospettive sul futuro. Domani è bello vuole mostrare “la foresta che cresce”, raccontando eventi e processi positivi, in prospettiva storica e su rigorosa base scientifica. Ora va in scena aggiornato, alla luce della drammatica esperienza della pandemia che stiamo vivendo.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il teatro Binotto di villa Pisani.



Erica Boschiero è una cantautrice e cantastorie veneta. Vincitrice di molti premi per musica d’autore, ha tenuto concerti in tutta Europa, in radio e in televisione. Si è esibita anche con famosi artisti italiani e stranieri e in occasioni e in luoghi prestigiosi, spesso in difesa dei diritti umani.



Michele Dotti è un educAttore, scrittore, formatore. Impegnato in Africa in tanti progetti di cooperazione, ha scritto saggi sui temi della mondialità, dell’intercultura, dell’impegno civile, proponendo sempre - da “sognatore instancabile” qual è - una visione propositiva rispetto ai problemi.

