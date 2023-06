Domenica 18 giugno serata musical a treviso: un mondo di emozioni, ritmo e spettacolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 18 giugno, presso il teatro Aurora, in via Venier 28 a Treviso, la scuola Singers Melody propone due musical. Ospite speciale della serata sarà l’artista Graziano Galatone, il Febo del musical Notre Dame de Paris. Il primo spettacolo, alle ore 19, è “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, tratto dal notissimo romanzo di Carlo Collodi. Racconta le esperienze tragicomiche di Pinocchio, una marionetta animata scolpita dal falegname Geppetto; grazie all'aiuto della Fata dai capelli turchini, riesce a maturare e diventa un bambino vero. Il secondo spettacolo, alle ore 21, s’intitola “Dreams”, un progetto – supervisionato dallo stesso Galatone - che ha coinvolto allievi più grandi, che presenteranno un eccezionale mix di danza, canto e recitazione che lascerà il pubblico senza fiato. Sarà un viaggio nel quale gli artisti dimostreranno le loro abilità in ogni aspetto delle arti performative. Ogni elemento, dal musical alla danza, dal canto alla recitazione, è stato curato in modo meticoloso per offrire una performance indimenticabile. Non mancheranno alcuni brani del musical Notre Dame de Paris, proposti da Galatone. Per info e prenotazioni: 349 2316037