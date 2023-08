Le domeniche di settembre alla Villa di Maser

Trascorri le domeniche pomeriggio di settembre alla Villa di Maser

Le domeniche 10, 17 e 24 settembre

- alle ore 16,00 Visita guidata alla scoperta del “Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser”

PNRR Next Generation Eu

- dalle 15 alle 18 Degustazione di Vini e Olio di produzione della Villa

Per i più piccoli:

domenica 10 dalle14 alle 18: La tana dei tarli: giochi in legno come una volta

domenica 17 dalle 16 alle 17: Letture animate a cura di Maura Nadalin

domenica 24 dalle 14 alle18: Caccia al tesoro e Quiz della Villa



Prenotazione consigliata: ?? 0423 923004 ? visite@villadimaser.it