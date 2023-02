Don Mario Gerlin, il 26 febbraio la messa a Pieve di Soligo officiata dal Vescovo Pizziolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Associazione Amici di Don Mario Gerlin, Associazione di Promozione Sociale (Aps) organizza per il 26 febbraioalle ore 17.00 in occasione del 30° Anniversario della sua scomparsa, una santa messa in suo suffragio. Si terrà presso il Duomo di Pieve di Soligo e sarà celebrata dal Vescovo S.E. Monsignor Corrado Pizziolo. Accompagnamento della Corale S.Maria Assunta di Pieve di Soligo e della Piccola Orchestra Veneta, diretta dal Maestro Giancarlo Nadai. Sarà trasmessa in diretta su Antenna 3 ed in streaming.