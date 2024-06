“Donna in scena” - Visite guidate

Non una semplice passerella di belle donne e di straordinari dipinti ma una mostra che porta a riscoprire, rivivere e sognare il fascino di un’epoca proiettata verso la modernità ma anche decadente e sensualmente romantica.

È questa “Donna in scena”, l’esposizione ospitata nella sede di Santa Caterina dei Musei Civici di Treviso a cui IAT Treviso vuole dedicare tre speciali visite guidate, appuntamenti imperdibili per visitare l’esposizione del momento e conoscere la figura della donna tra fine Ottocento ed inizio Novecento nell’arte.

Ma non solo: si scoprirà come è cambiato il ruolo della donna nella società in quel periodo di rinnovamento sociale e culturale e le lotte per l’emancipazione.

Uno sguardo a tutto tondo rivolto alla figura femminile e alle sue tante anime: la donna aristocratica, quella borghese, le dive della nascente pubblicità, del teatro e della musica.

Date

Ø Sabato 15/06/2024, ore 15:30

Ø Sabato 06/07/2024, ore 15:30

Ø Sabato 20/07/2024, ore 15:30

Info utili:

Ø Ritrovo: Museo Santa Caterina

Ø Durata: 2 ore circa.

Ø Costo: 10 € intero, 8 € ridotto (disabili e ragazzi 6-14 anni), che comprende: visita guidata + servizio di audio ricevente (se necessario)

Ø Costo ingresso alla mostra: 10 €.

L’attività si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti

Prenotazione obbligatoria: IAT Treviso centro - tel. 0422.595780 - info@turismotreviso.it