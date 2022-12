"Donne nell'arte" - Visita guidata dedicata alla figura femminile

In occasione della mostra fotografica dedicata alle dive del cinema “Divine”, presente negli spazi espositivi di Palazzo Foscolo, l’ufficio IAT di Oderzo propone una visita guidata tematizzata all’interno del polo culturale della città di Oderzo. L’appuntamento è fissato per sabato 10 dicembre alle ore 15.00 con un esclusivo tour guidato, grazie al quale i visitatori potranno conoscere le diverse collezioni presenti all’interno del suggestivo palazzo cinquecentesco, seguendo la tematica delle “donne nell’arte”.

Saranno approfondite le opere significativamente legate alla figura femminile, passando per la mostra temporanea fotografica e attraverso le altre collezioni permanenti, come la Pinacoteca Alberto Martini e la GAMCO – Galleria Arte Moderna e Contemporanea Oderzo. L’obiettivo è raccontare le varie rappresentazioni della donna nel mondo dell’arte, attraverso un percorso ideato e realizzato da una guida turistica abilitata, alla scoperta degli spazi espositivi di Fondazione Oderzo Cultura. L’iniziativa presenta inoltre un importante valore aggiunto, poiché parte del ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Delegazione di Oderzo.

Info tecniche

Partenza: sabato 10 dicembre ore 15.00 presso Ufficio IAT Oderzo

Costo di partecipazione: 10 euro

Info e prenotazioni: Ufficio IAT Oderzo iat@comune.oderzo.tv.it – 0422 815251 – 327 8548951