Donne in cammino: escursione ad Asolo per la Festa della donna

In occasione della Festa della donna, venerdì 8 marzo, NaturalMente Guide propone un'escursione aperta a tutti con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto Energia Donna. Il progetto italiano, promosso da Women For Freedom sostiene donne che si trovano in situazioni di particolare disagio economico, sociale, umano e/o vittime di violenza. Asolo, la città dei cento orizzonti ma anche la città delle donne, sarà il luogo dell'escursione.

Monte Ricco e la sua Rocca, simbolo dei colli asolani, saranno raggiunti attraverso il bosco, caratterizzato da forre, felci, splendide fioriture e sorgenti. Sarà ben accetta anche la presenza maschile Ritrovo alle ore 9.30 al parcheggio Ca’ Vescovo in via Enrico Fermi 1. Lunghezza del percorso: 6,5 Km circa con dislivello di + 250 metri. Durata: 3 ore circa COSTI: offerta libera, il ricavato verrà totalmente devoluto a Women for Freedom. OBBLIGATORIA la prenotazione (posti limitati) ai seguenti recapiti (NO via facebook): 370 1389543 o all'indirizzo: naturalmenteguide@gmail.com

Note tecniche

Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia e antivento. Portare piccola pila o luce frontale. Consigliati i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua e merenda al seguito. Consigliato termos bevanda calda al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

Come partecipare

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza. In collaborazione con: Women For Freedom è un’organizzazione umanitaria indipendente, apartitica e aconfessionale, con sede a Bassano del Grappa, nata nel 2014 per offrire protezione, assistenza e riabilitazione a donne e bambini vittime di sfruttamento sessuale, traffico umano, violenza e povertà in Italia e nel mondo. Women For Freedom promuove una cultura del rispetto dei diritti umani.