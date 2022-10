Donne in Shakespeare - Compagnia Prototeatro

Vi aspettiamo sabato 08 ottobre alle ore 21 per la quarta e ultima serata della rassegna autunnale OLTRE LA MASCHERA con lo spettacolo "DONNE IN SHAKESPEARE" della Compagnia Proteatro di Montagnana (PD) per la regia di Piero Dal Prà.



Lo spettacolo nasce nel 2016, in occasione delle manifestazioni che si organizzano in tutto il mondo in occasione del “Quattrocentesimo” dalla morte del grande drammaturgo inglese, William Shakespeare. Pur essendo ancora avvolta nel mistero l’identita? di quest’uomo, sul quale esistono pochissimi documenti, rimane comunque a lui attribuita una notevole e importante “mole” di testi teatrali e poetici, che ancor oggi brillano per il loro valore universale. Un personaggio, fuori dalla realta?, ora attore ora narratore, si muove alternandosi tra pubblico e scena per presentarci alcune figure femminili, dalle tinte forti: Gertrude in conflitto col figlio Amleto per il suo nuovo, frettoloso matrimonio con l'assassino del suo stesso marito, noncheé padre di Amleto; Ofelia che inutilmente combatte contro la pazzia di Amleto uscendone poi sconsolatamente e miseramente sconfitta; le Streghe che appaiono a Macbeth e Banquo, reduci da una sanguinosa battaglia, in quella landa nebbiosa; Lady Macbeth con la sua cieca sete di potere; la signora Ford e la signora Page, le attempate “allegre comari”; Desdemona con il suo Otello che l’uccide per gelosia; Ermia ed Elena, che si perdono nel Bosco con Lisandro e Demetrio (vittime poi tutti e quattro delle strampalate magie di Oberon e Puk); la “Bisbetica” Caterina, “domata” dal caparbio Petruccio; la dolcissima Giulietta che dal balcone, parla d’amore col suo Romeo, e che per amore poi, decide di stare con lui fino alla morte. Queste sono le donne, protagoniste e non, di alcuni capolavori di William Shakespeare che, apparendo talvolta come veri e propri archetipi del femminile, con la loro intelligenza e con la loro forza, ma anche con la loro dolcezza e la loro follia, c’insegnano ancora molto...





INFORMAZIONI

Biglietto intero: 10 €

Biglietto ridotto: 5 €

(bambini fino ai 12 anni e senior +65)



Per info, prenotazioni o prevendite: info@strebenteatro.it oppure 392 1953869