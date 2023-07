Concerto per i “20 anni” di Art Voice Academy e il concerto Musicall con le voci di Notre Dame de Paris

Sarò un fine settimana che difficilmente gli amanti della musica potranno dimenticare quello che venerdì 7 e domenica 9 luglio vedrà piazza Giorgione ai piedi delle mura di Castelfranco Veneto (TV) trasformarsi in una straordinaria scenografia per ospitare gli eventi di AVA Sound Live Music.



A dare il La al weekend di emozioni saranno, venerdì 7 luglio alle ore 21.00, le Voci di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, riunite e dirette dal Maestro Diego Basso, per il tradizionale appuntamento estivo di AVA Live, in un’occasione speciale: i vent’anni di “Art Voice Academy”, il Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo fondato e diretto dal Maestro, che ogni anno accoglie nelle sue aule bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulti uniti dalla comune passione per la musica e il canto. Il live, che quest’anno non poteva che scegliere come filo conduttore "Vent'anni" di Massimo Ranieri, vedrà alternarsi sul palco oltre cento artisti, tra cantanti, coristi e musicisti, di diverse generazioni in un repertorio di celebri brani pop e rock, italiani e internazionali. Agli allievi solisti e i cori Children, Teen e Young Choir, si unirà un grande coro composto dagli ex studenti dell’Accademia.



«Quando vent’anni fa ho iniziato, da solo con un pianoforte e in una serra a Riese Pio X senza neppure il riscaldamento, non mi sarei mai aspettato che il mio progetto di formazione, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, diventasse non solo un punto di riferimento per il canto pop, jazz e musical ma raggiungesse anche l’importante traguardo dei vent’anni, che vogliamo festeggiare proprio con questi due concerti. – racconta il Maestro Diego Basso – Venerdì porteremo tutti gli studenti del corso accademico a cantare per la prima volta in Piazza Giorgione, un’area solitamente riservata ai grandi eventi. In questa occasione saranno loro le voci pop che si esibiranno nel palco di 180 metri quadrati. Per festeggiare questa occasione, che coincide anche con l’uscita del doppio album di Art Voice, si uniranno a loro anche gli ex allievi di Art Voice Academy per un brano finale con oltre centocinquanta elementi tra coro e orchestra».



Giusto un giorno per accordare gli strumenti ed ecco che domenica 9 luglio le note ricominceranno a vibrare tra i giardini delle mura medievali che si affacciano su Piazza Giorgione, in occasione della quarta edizione del concerto "Tra terra e cielo", progetto nato per portare la grande orchestra e la musica nelle piazze e in luoghi inediti, ovunque coinvolga e meglio aiuti ad aggregare. Per rendere anche quest’anno l’esibizione indimenticabile, il Maestro Diego Basso ha invitato sul palco tre tra i protagonisti del Musical più conosciuti in Italia e all’estero: Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, le voci dell’opera di Notre Dame de Paris. Insieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana i tre artisti doneranno al pubblico “Musicall” uno spettacolo che raccoglie il meglio del musical, delle colonne sonore più belle di tutti i tempi alternato da racconti con aneddoti e curiosità.



«Non siamo i soli a festeggiare i vent’anni. – conclude il Maestro Basso - Da altrettanto tempo dura, infatti, la collaborazione artistica tra Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. A Castelfranco queste tre voci eccezionali porteranno il loro ricco repertorio, che spazia dal pop al musical, e ci racconteranno anche cosa significhi lavorare e vivere a stretto contatto per un periodo di tempo così lungo».



Entrambi gli eventi sono realizzati con il patrocinio della Regione del Veneto, in collaborazione con il Comune di Castelfranco, Banca delle Terre Venete - gruppo bcc iccrea e Zurich - Spadavecchia & Partners. Si ringraziano per il sostegno i soci di Art Voice Academy: De Pieri Mobility service, Inoxtecnica Veronese, Aristarco, Ingegni SRL, Corti Romane SRL, Leader Modi Nuovi, Cantine Ponte, Steelco, Bluergo.



I biglietti sono in prevendita nei circuiti Ticketone e Vivaticket

