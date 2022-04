Convegno sul contrasto alle dipendenze

Mercoledì 6 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala della Comunità in via Peschiere 18 a Dosson di Casier si terrà il convegno “I dieci giorni che fanno la differenza. Pronta Accoglienza: dalla risposta emergenziale al primo passo del percorso di cura delle dipendenze” organizzato dal CEIS Treviso e dal Gruppo Ri-C.Er.Ka. con il patrocinio di Ulss 2 Marca Trevigiana, Comune di Treviso, Comune di Casier, Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche). Il CEIS Treviso è la cooperativa sociale che gestisce le più grandi strutture di accoglienza, sostegno terapeutico e riabilitazione per persone con dipendenze nella provincia di Treviso, il gruppo Ri-C.Er.Ka. è il soggetto che riunisce tutte le cooperative e le associazioni che nel tempo si sono sviluppate per affiancare la missione del CEIS e ha tra i suoi obiettivi l'organizzazione di momenti di approfondimento e di prevenzione. Il convegno, infatti, nasce per affrontare in termini scientifici l’importanza dei primi giorni di accoglienza dei soggetti con dipendenza che vengono presi in carico dalle strutture che offrono questo servizio. Dai dati raccolti dal CEIS Treviso emerge chiaramente che quando l’intervento viene pensato non solo come risposta ad una fase acuta ma come primo passo per un percorso di cura aumentano significativamente le possibilità di un esito di dimissione positivo e di reinserimento sociale.