Dosson di Casier si ammanterà di rosso per la 37^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso. Nei tre fine settimana dal 27 gennaio all’11 febbraio 2024, infatti, torna la tradizionale Festa del Radicchio Rosso di Treviso. Come di consueto, cuore della manifestazione sarà il grande stand gastronomico, pronto a sfornare molti piatti tipici in collaborazione con i migliori ristoranti della zona e non solo.

Da non perdere, sabato 3 febbraio alle ore 14.30, “Passeggiare nella natura a Casier”, escursione naturalistica a piedi per scoprire il territorio dove nasce il Fiore d’Inverno. Ad animare il prossimo weekend ci sarà anche la 30^ edizione della Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP di Zero Branco che torna nella tradizionale location di Via Taliercio. Tanti gli eventi in programma: mostra mercato del Radicchio, degustazioni, serate danzanti, laboratorio per bambini e molti altri appuntamenti attendono curiosi ed appassionati. L’elenco completo delle attività è consultabile sul sito www.fioridinverno.tv,

Dosson: 37^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Dosson

27-29 gennaio, 2-4 e 9-11 febbraio

Via Peschiere - Dosson di Casier

Organizzato da: Ass. Produttori Radicchio Rosso di Dosson

Web: www.radicchiorossodosson.it