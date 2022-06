La drag queen Ava Hangar presenta lo spettacolo "Tender"

"Tender – Spartito dissonante" per una drag queen è la storia di uno spettacolo che doveva essere ma non è, un solo che nasce e cresce davanti agli occhi degli spettatori, grazie agli spettatori. Dietro parrucche, make up, e un’apparente continua improvvisazione, Ava Hangar porta avanti una riflessione sulla difficoltà di dare forma concreta alle idee e ai sogni, passando attraverso un’analisi sull’arte del drag, sulle relazioni di coppia e le app per incontri.

Utilizzando tecniche proprie del drag e attingendo da altri linguaggi (canto, dj, stand up comedy), Tender sviluppa un rapporto di intimità tra Ava e il pubblico in sala che influenza e determina l’andamento di ogni singola replica trasformando il pubblico in protagonista. Sono tanti i sogni di Ava ed è pronta a condividerli con chi la sta ad ascoltare.