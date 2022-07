Drew Righi da Casa Sanremo a Caffè Caffi presenta l'album Lo Zaino

Andrea Riggi, in arte Drew Righi, è un cantautore italiano, proveniente dalla bellissima Liguria. Le sue canzoni ci raccontano delle storie: influenzati dalla sua vita, i suoi testi sono dipinti di immagini in cui è facile specchiarsi. Testi profondi e ricchi di immagini, con vocalità a tratti dure, volte a proteggere la sua sensibilità e ad evidenziare il suo bisogno di rivalsa.



Drew Righi nasce ad Albenga. Dopo le prime esperienze giovanili in gruppi locali, cresce la voglia di confrontarsi con la scrittura di canzoni per raccontare il proprio mondo e le esperienze di vita comuni a tanti giovani. Il nostro girotondo e? il primo singolo, 2020, a cui segue Baciami a mezzanotte, 2021 e arriva il contratto discografico con la label Ipogeo Records.



La data di Treviso e? inserita in un tour fra Milano, Savigliano, Alba, Albenga, Treviso, Firenze.

Nel 2022 partecipa come ospite in sala Luigi Tenco a Casa Sanremo, occasione nella quale presenta Lo zaino (Ipogeo Records / Believe) singolo in classifica Top100 Indipendenti Italiani.



Fra le partecipazioni a importanti festival si ricordano Cantautori d'Italia (cartellone a cui hanno preso parte P.Turci, Tricarico, Giovanardi, Andrea Miro?, Max Manfredi, Ginevra Di Marco) e Li.Be a Firenze oltre a numerosi concerti in giro per l'Italia.