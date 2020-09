Droghe leggere, droghe pesanti: qual è la differenza?

Mondo Libero dalla Droga organizza un webinar informativo gratuito sulla prevenzione alle droghe. Martedì 15 Settembre alle ore 20:30 i volontari dell’associazione di volontariato Mondo Libero dalla Droga saranno online per parlare di prevenzione alle dipendenze. Per questo stanno organizzando un webinar informativo gratuito dove si discuterà della differenza tra le droghe leggere e le droghe cosiddette “pesanti”.



Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcool per tutti i partecipanti. L’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe, ormai constato, è l’informazione, in quanto, come disse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” e per questo i volontari dell’associazione, da anni si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza.



Ne parleranno Alessandro Sparelli, responsabile dell’associazione, Alfonso Cinelli, Dirigente Sindacale SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che ha concesso il patrocinio, in servizio presso la Sezione Antidroga della Questura di Bari e la Dott.ssa Francesca Rossi, educatrice di una comunità. Infine, Vincenzo Dinoia racconterà la sua testimonianza e la sua esperienza nel tunnel delle dipendenze.



Il webinar è aperto a tutti e ha come unico scopo quello di informare genitori, insegnanti, educatori, giovani e chiunque voglia approfondire la tematica della prevenzione.



Il webinar si terrà sull’applicazione ZOOM e verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione (https://www.facebook.com/MondoLiberodallaDroga)



Per maggiori informazioni e per le iscrizioni chiama il numero 391.438.1933 (Valentina) scrivi all’indirizzo monndoliberodalladrogapadova@gmail.com .