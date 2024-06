Corposensibile, serata di cinema e screendance a Drupa Centre

È trascorso quasi un anno da quando vi avevamo portato per la prima volta alla scoperta di Drupa Centre, casolare rustico nel verde della campagna trevigiana trasformato in una casa per l'arte al femminile da Giovanna Pesce Dalla Francesca, Giorgia Forno, Martina Corradi e Arianna Ferraretto.

L'occasione, oggi come un anno fa, era la presentazione di "Corposensibile - research program of screendance cinema". Dopo il successo dell'anno scorso, domani, sabato 8 giugno alle ore 21, Drupa Centre è pronto a replicare con la seconda edizione dell'evento dedicato alla profonda connessione tra danza, performance e linguaggi audiovisivi. Un evento nel segno del cinema che celebra il movimento con la proiezione di 8 film selezionati tra quasi 100 candidature arrivate a Mansuè da tutto il Mondo. Al termine della serata saranno annunciati e premiati vincitori e vincitrici dell'evento. I film in concorso, molti dei quali presentati al pubblico per la prima volta in Italia, promuovono la forma d’arte dello screendance: opere audiovisive che hanno come oggetto la danza e sperimentano l’affascinante connubio fra corpo, immagine, suono e movimento attraverso il mezzo cinematografico. La serata sarà accompagnata dai vini della cantina Borgo Molino e da una dolce sorpresa. Ingresso riservato a un massimo di 50 persone, prevista una donazione a sostegno della serata. La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite al seguente link.

Il programma della serata

Ore 21: aperitivo d'apertura

Ore 21.15: proiezione dei film in concorso

Ore 22: Dolce sorpresa

Ore 22.15: Proiezione dei film in concorso

Ore 23: Premiazioni

Film in concorso