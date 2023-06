Sta per iniziare la terza edizione della "duca di dolle Sparkling Tennis Cup", torneo di tennis maschile nazionale con montepremi di 7.000€.

Ci saranno i migliori giocatori del Veneto e non solo, da Marco Speronello a Matteo Viola, passando per Alessandro Ragazzi, Pietro Scomparin e Tommaso Gabrieli. Chi sarà il vincitore dell'edizione 2023?



Dal 10 al 21 giugno ti aspettiamo per vedere il grande tennis allo Sporting Life Center, ogni giorno dalle 17.00 fino a sera!



Ingresso libero