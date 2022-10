Baroque Experience 2022: ecco "A due tastiere: musiche per due clavicembali"

Sabato 22 ottobre, alle ore 20.45 il Salone della Musica di Palazzo Giacomelli, a Treviso, ospita il quarto concerto di Baroque Experience, il Festival Internazionale dedicato alla musica antica che Fondazione Antiqua Vox propone per far conoscere al pubblico i grandi interpreti del panorama musicale internazionale, per valorizzare i luoghi più suggestivi di Treviso e per riscoprire il fascino di strumenti antichi restaurati grazie al progetto Restituire Bellezza. Ospiti i fratelli messicani Mélanie e Sergio Flores, due giovani clavicembalisti di origine messicana residenti a Basilea per continuare il loro percorso di studi presso la Schola Cantorum Basiliensis, sotto la guida rispettivamente dei Maestri Andrea Marcon e Jorg-Andreas Botticher.

Mèlanie Flores, attraverso uno studio approfondito condotto negli ultimi anni, è riuscita a catalogare più di cinquecento brani, tra originali e trascrizioni, pensati per due clavicembali. Le trascrizioni sono arrangiamenti per uno o più strumenti a tastiera di brani orchestrali o brani originariamente pensati per organici più ampi. Questo permette all’ascoltatore di beneficiare in egual modo dei materiali compositivi già precedentemente scritti e all’esecutore di investire in una ricerca sonora e stilistica che possa rispettare il pensiero iniziale dell’autore ma anche donare una veste nuova e originale alla composizione.



Il concerto propone quattro capolavori originariamente composti per ensemble più grandi come il Concerto Grosso di Arcangelo Corelli, il Concerto di Johann Gottlieb Naumann, il Fandango di Luigi Boccherini e il Huapango dell’autore messicano Josè Pablo Moncayo. Gli arrangiamenti delle composizioni orchestrali mirano a poter eseguire l’opera nonostante l’impiego di due soli strumenti. Il suono cristallino e vivace del clavicembalo offre diverse possibilità timbriche e sonore, attraverso le quali si potranno riprodurre le sfumature che la strumentazione originale richiede. In programma anche la Suite in Fa maggiore di G. Le Roux, originariamente destinata al clavicembalo solo. In questo caso, è lo stesso compositore che propone di suonarlo in una duplice veste: da solista, oppure con diverse strumentazioni, tra le quali l’ensemble di due clavicembali.

Per l’occasione verranno suonati due clavicembali in stile barocco francese che offriranno ai musicisti la possibilità di ascoltare ricche e affascinanti sonorità e sfumature timbriche. I clavicembali, entrambi a due tastiere con tavola armonica dipinta a mano con motivi floreali e cassa laccate decorata con fregi e dorature, sono stati costruiti secondo i canoni della scuola francese del ‘700 su modelli storici di Pascal Taskin, fra i più noti artigiani del suo tempo e celebre costruttore di clavicembali sia per la corte di Luigi XV sia per quella di Luigi XVI.