Epifania, in Duomo la "messa dei popoli"

Venerdì 6 gennaio, alle 10.30, in Cattedrale, il vescovo Michele Tomasi presiederà la Celebrazione eucaristica internazionale, nella Solennità dell’Epifania del Signore. La “messa dei popoli” sarà animata dalle Comunità cattoliche dei fedeli immigrati di lingua straniera presenti in Diocesi. Com’è tradizione, i canti, le letture, le preghiere dei fedeli e altre parti della messa saranno nelle varie lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese, srilankese, indiano, ucraino, rumeno, ghanese. Il Vangelo, in particolare, sarà proclamato in ucraino. Una celebrazione - curata dall’ufficio diocesano per le Migrazioni - che rende visibile, nella ricchezza e bellezza di volti, voci e costumi diversi, l’universalità della Chiesa. La festa continuerà poi nella palestra della chiesa Votiva.

Persone e comunità non solo da accogliere, ma delle quali valorizzare doni e ricchezze per la nostra società, come mette in luce papa Francesco nel Messaggio per la 108ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, dal titolo “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Costruire il futuro con loro “significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione” scrive il Papa. “La storia ci insegna - aggiunge - che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre società. E lo è anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono Ma questo contributo potrebbe essere assai più grande se valorizzato e sostenuto”.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Treviso. Nel pomeriggio, alle ore 17, il Vescovo presiederà in cattedrale il canto dei Vespri dell’Epifania.