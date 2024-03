“Duse 2024”: visita guidata ai luoghi dusiani di Asolo

Domenica 10 marzo, alle 10, partirà dal Museo Civico di Asolo la visita guidata “I Luoghi di Eleonora ad Asolo”. Un itinerario di circa due ore tra i luoghi dusiani in città, dalle dimore in cui Eleonora Duse ha soggiornato ai luoghi pubblici che, dopo la sua scomparsa, in ricordo, le sono stati intitolati.



Programma:

– ore 10.00 ritrovo al museo

– visita la Mura, albergo alla Torre, albergo al Sole (esterni)

– visita alla sezione Duse del museo

– visita al teatro Duse e casa Duse (esterni)



Costo biglietto: 13 € a persona che include guida e biglietto d’ingresso al Museo.



Per info e prenotazioni: info@museoasolo.it, tel 0423 952313 | 3475735246



DUSE 2024 è un ricco programma di iniziative che la città di Asolo, insieme al Teatro Stabile del Veneto, dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Ad aprire Duse2024 è stata l’inaugurazione di “Una Casa per Eleonora”, il nuovo allestimento al Museo Civico di Asolo che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie.

Nelle celebrazioni rientra anche la nuova stagione teatrale del Teatro Comunale Eleonora Duse “Che ne sarà del Teatro dopo di me?”, fino al 26 maggio otto spettacoli ispirati da Eleonora Duse portati in scena da artiste.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in DUSE 2024 consultare il sito www.duse2024.it



Informazioni

Museo Civico di Asolo

Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv)

www.museoasolo.it

info@museoasolo.it

0423952313

Orari:

sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00



Ufficio Stampa

SPAINI & PARTNERS



guido.spaini@spaini.it