Duse2024: “Un tè a Casa di Eleonora” - “Quale era il profumo di una Diva?"

Sabato 23 marzo alle 16.30 si terrà il secondo appuntamento di “Un tè a Casa di Eleonora” dal titolo “Quale era il profumo di una Diva?”.

Nell’atmosfera accogliente della nuova sezione del Museo Civico di Asolo dedicata alla Duse, il profumiere Roberto Dario, in collaborazione con la Farmacia Brunetta di Cornuda, accompagnerà il pubblico in un viaggio olfattivo alla scoperta dell’arte della profumeria.

Un viaggio dalle origini alla nascita della profumeria moderna, che si soffermerà in particolar modo sul profumo di Eleonora Duse: l’Eau de Cologne Impériale di Guerlain, esposta al Museo nell’iconica boccetta decorata con le api.



A conclusione della conversazione presenti potranno bere una tazza di tè accompagnata da una fetta di torta Ghisola offerta dalla CNA Asolo , il dolce tipico di Asolo ispirato a Eleonora Duse.



L’Eau de Cologne Impériale è una fragranza agrumato fiorito realizzata nel 1853 per l’Imperatrice Eugenia consorte di Napoleone III ed è stata la prima Eau de Cologne Guerlain.

Valse al suo creatore il titolo di “Perfumer di Sua Maestà” divenendo così il profumiere dei re e delle regine.

Guerlain non solo creò il profumo ma anche il flacone decorato con 69 api. L’ape diventerà così il simbolo della casa.

L’etichetta reca il simbolo dell’impero con il blasone scelto da Napoleone: l’aquila, la corona e lo scettro simbolo imperiale.



Roberto Dario è chimico e profumiere, si avvicina al mondo dell’olfatto quando gli odori delle molecole con cui lavora in laboratorio iniziano a suscitargli curiosità e interesse.

Si interessa inizialmente alle tecnologie di estrazione delle essenze naturali e poi intraprende un percorso di studi ed esperienze che lo porteranno a Grasse, la capitale mondiale della profumeria.

Ha al suo attivo la creazione di fragranze, firme olfattive e profumi ambiente per diversi marchi di profumeria italiani ed esteri, collabora con aziende cosmetiche ed è tra gli autori dello Smellavolario, il dizionario pindarico del profumo, edito a cura di Smell-Festival dell'Olfatto.





I prossimi appuntamenti saranno:



Sabato 11 maggio, ore 17,00

“L’immagine della diva negli occhi degli artisti… chi la ritrasse in pittura e in scultura?”

Vittorio Pajusco, docente di Storia dell’Arte (Università Ca’ Foscari di Venezia) porterà il pubblico a scoprire gli episodi salienti della vita di Eleonora Duse attraverso le opere che la ritraggono.



Sabato 1° giugno, ore 17,00

“Una pittrice a teatro: Natalja Goncharova scenografa per Eleonora Duse?”

Scopriamo con Marzia Maino, docente di Storia della Scenografia (Università degli studi di Padova), le scenografie di Natalja Goncharova per Duse e il loro rapporto umano e lavorativo.



La Torta Ghisola, ispirata al nome con cui Gabriele D’Annunzio chiamava Eleonora Duse, è un dolce creato dal campione del mondo di pasticceria Leonardo di Carlo nel 2016, in occasione del progetto Fucina del Gusto promosso da CNA Asolo.

La Ghisola, fatta con ingredienti autentici e tipici di Asolo e della Pedemontana del Grappa come la Farina di Mais Biancoperla, le Mele antiche di Monfumo e le Ciliegie di Maser, nasce da un’idea della CNA e ha l’ambizione di affermarsi quale riconosciuto prodotto tipico del territorio asolano: un dolce ricordo che i visitatori e i turisti possano portarsi a casa, dopo aver trascorso qualche ora o qualche giorno nella Città dai Cento Orizzonti.



Gli incontri sono rivolto ad un massimo di 25 persone.

È obbligatoria la prenotazione presso il Museo civico: 0423 952313, info@museoasolo.it

Partecipazione mediante l’acquisto del biglietto d’ingresso al Museo di euro 5,00





“Un tè a Casa di Eleonora” rientra in DUSE 2024, un ricco programma di iniziative che la città di Asolo dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Nelle celebrazioni rientrano anche il nuovo allestimento del Museo Civico di Asolo “Una Casa per Eleonora”, che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie e la nuova stagione teatrale del Teatro Comunale Eleonora Duse “Che ne sarà del Teatro dopo di me?”, otto spettacoli ispirati da Eleonora Duse portati in scena da artiste donne.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in DUSE 2024 consultare il sito www.duse2024.it





Informazioni

Museo Civico di Asolo

Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv)

www.museoasolo.it

info@museoasolo.it

0423952313



Sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00