Duse2024: “Un tè a casa di Eleonora”

Sabato 11 maggio alle 17.00, al Museo Civico di Asolo, si terrà il terzo appuntamento di “Un tè a Casa di Eleonora” dal titolo “L’immagine della diva negli occhi degli artisti… chi la ritrasse in pittura e in scultura?”.



Molti furono gli artisti che ebbero il privilegio di ritrarre Eleonora Duse, ma poche furono le opere che la grande attrice decise di tenere sempre con sé.

Proprio come l’intenso ritratto esposto al Museo Civico di Asolo che le fece Franz Von Lenbach, ricordato così dal celebre giornalista e critico d’arte Ugo Ojetti: «In terra è una grande scatola nera e vuota, rettangolare, con due serrature come una valigia. È foderata di fustagno celeste conteneva il ritratto che Lenbach le aveva dipinto quando ella era ancora giovane. Lo portava sempre con sé in quella valigia, anche di là dal mare e non lo mostrava a nessuno. Se lo guardava da sé quando nel paragone voleva soffrire, o quando credeva d’aver tanto coraggio da non soffrire. Era il suo cilicio».



Con l’artista tedesco infatti, Eleonora instaurò un rapporto di reciproca stima e quasi di famigliarità, considerati i numerosi ritratti che l’artista compì di lei, cogliendo la mobilità espressiva del suo volto anche a teatro, grazie ad una notevole rapidità esecutiva nella tecnica del pastello.



Vittorio Pajusco, docente di storia dell’Arte dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in questo terzo appuntamento di “Un tè con Eleonora”, accompagnerà il pubblico alla scoperta degli episodi salienti della vita di Eleonora Duse fuori e dentro al palcoscenico attraverso le opere presenti al Museo Civico.



Inoltre, verrà dato ampio spazio al curioso ritratto di Eleonora Duse che Vincenzo De Stefani le fece nel 1891. Un ritratto che mostra una sensibile interpretazione del volto dell’attrice che, proprio in quegli anni, comincia a imporsi sulle scene internazionali.

L’opera, dopo un’unica apparizione alla Biennale di Venezia del 1912, è stato presentato per la prima volta al pubblico lo scorso 21 aprile e sarà ospitato al Museo Civico fino al 13 ottobre.



A conclusione della conversazione i presenti potranno bere una tazza di tè accompagnata da una fetta di torta Ghisola offerta dalla CNA Asolo, il dolce tipico di Asolo ispirato a Eleonora Duse.



Domenica 12 maggio si terrà invece il consueto appuntamento con “I Luoghi di Eleonora ad Asolo”, il consueto itinerario tra i luoghi dusiani della cittadina, che partirà dal Museo Civico alle 15.30 e farà tappa agli esterni di Casa la Mura, Albergo al Sole, Teatro e casa Duse e si concluderà con una visita guidata alla sezione del Museo Civico dedicata alla Divina.



L’ultimo appuntamento con “Un Tè con Eleonora” sarà sabato 1° giugno alle ore 17,00 con

“Una pittrice a teatro: Natalja Goncharova scenografa per Eleonora Duse?”

Con Marzia Maino, docente di Storia della Scenografia (Università degli studi di Padova), il pubblico potrà conoscere nel dettaglio le scenografie di Natalja Goncharova per Duse e il loro rapporto umano e lavorativo.



La Torta Ghisola, ispirata al nome con cui Gabriele D’Annunzio chiamava Eleonora Duse, è un dolce creato dal campione del mondo di pasticceria Leonardo di Carlo nel 2016, in occasione del progetto Fucina del Gusto promosso da CNA Asolo.

La Ghisola, fatta con ingredienti autentici e tipici di Asolo e della Pedemontana del Grappa come la Farina di Mais Biancoperla, le Mele antiche di Monfumo e le Ciliegie di Maser, nasce da un’idea della CNA e ha l’ambizione di affermarsi quale riconosciuto prodotto tipico del territorio asolano: un dolce ricordo che i visitatori e i turisti possano portarsi a casa, dopo aver trascorso qualche ora o qualche giorno nella Città dai Cento Orizzonti.



Gli incontri sono rivolto ad un massimo di 25 persone.

È obbligatoria la prenotazione presso il Museo civico: 0423 952313, info@museoasolo.it

Partecipazione mediante l’acquisto del biglietto d’ingresso al Museo di euro 5,00





“Un tè a Casa di Eleonora” rientra in DUSE 2024, un ricco programma di iniziative che la città di Asolo dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Nelle celebrazioni rientrano anche il nuovo allestimento del Museo Civico di Asolo “Una Casa per Eleonora”, che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie e la nuova stagione teatrale del Teatro Comunale Eleonora Duse “Che ne sarà del Teatro dopo di me?”, otto spettacoli ispirati da Eleonora Duse portati in scena da artiste donne.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in DUSE 2024 consultare il sito www.duse2024.it





Informazioni

Museo Civico di Asolo

Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv)

www.museoasolo.it

info@museoasolo.it

0423952313



Sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00