Duse2024: “Un tè a casa di Eleonora” - Una pittrice a teatro: Natalja Goncharova scenografa per Eleonora Duse?

Sabato 1° giugno alle 17.00, al Museo Civico di Asolo, si terrà l’ultimo appuntamento di “Un tè a Casa di Eleonora” dal titolo “Una pittrice a teatro: Natalja Goncharova scenografa per Eleonora Duse?”.



Per Eleonora Duse la scenografia era una forma d’arte essenziale per comunicare sulla scena un dettaglio, una luce, uno stato d’animo e una situazione. Con il suo ritorno a teatro nel 1921, con La Donna del Mare di Ibsen al Teatro Balbo di Torino, decise di affidare la scenografia e i costumi a Natal’ja Sergeevna Gon?arova, un’apprezzata pittrice dell’avanguardia russa emigrata a Parigi. Le due donne hanno avuto un rapporto di reciproca stima e fiducia, nato all’insegna della ricerca creativa e della sperimentazione innovativa. Artista di grande talento e dal carattere anticonformista, la Gon?arova ammirava profondamente la Duse e la conosceva sin dai tempi della sua ultima tournée a Mosca nel 1908. Grazie alla comune amica Olga Resnevi? Signorelli, riuscì a frequentarla a Roma e nel febbraio 1921 si mise in moto la macchina dello spettacolo. Le prove cominciarono a Torino nel marzo 1921. La Gon?arova lavorò gratis per la Duse e suggerì di far realizzare i costumi in un atelier di moda, anziché in una semplice sartoria teatrale, poiché teneva molto alla qualità del prodotto finale. Si era addirittura resa disponibile a ritirarli se – una volta cuciti – non fossero stati più di suo gradimento.

Lo spettacolo fu un trionfo: il lavoro della Gon?arova accompagnò la Duse in tutte le tappe della tournée italiana e poi negli Stati Uniti.



Marzia Maino, docente di Storia della Scenografia (Università degli studi di Padova), attraverso i bozzetti di scena della collezione del Museo Civico, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle scenografie di Natalja Goncharova per Duse e del loro rapporto umano e lavorativo.



A conclusione della conversazione i presenti potranno bere una tazza di tè accompagnata da una fetta di torta Ghisola offerta dalla CNA Asolo, il dolce tipico di Asolo ispirato a Eleonora Duse.





La Torta Ghisola, ispirata al nome con cui Gabriele D’Annunzio chiamava Eleonora Duse, è un dolce creato dal campione del mondo di pasticceria Leonardo di Carlo nel 2016, in occasione del progetto Fucina del Gusto promosso da CNA Asolo.

La Ghisola, fatta con ingredienti autentici e tipici di Asolo e della Pedemontana del Grappa come la Farina di Mais Biancoperla, le Mele antiche di Monfumo e le Ciliegie di Maser, nasce da un’idea della CNA e ha l’ambizione di affermarsi quale riconosciuto prodotto tipico del territorio asolano: un dolce ricordo che i visitatori e i turisti possano portarsi a casa, dopo aver trascorso qualche ora o qualche giorno nella Città dai Cento Orizzonti.



Gli incontri sono rivolto ad un massimo di 25 persone.

È obbligatoria la prenotazione presso il Museo civico: 0423 952313, info@museoasolo.it

Partecipazione mediante l’acquisto del biglietto d’ingresso al Museo di euro 5,00





“Un tè a Casa di Eleonora” rientra in DUSE 2024, un ricco programma di iniziative che la città di Asolo dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in DUSE 2024 consultare il sito www.duse2024.it





Informazioni

Museo Civico di Asolo

Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv)

www.museoasolo.it

info@museoasolo.it

0423952313

Orari:

Sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00



Ufficio Stampa

SPAINI & PARTNERS

Tel. 3498765866

guido.spaini@spaini.it

Tel. 3400510214



www.spaini.it