[e]DesignFestival READING ROOM a cura di Davide Mezzavilla e Paola Bellin. Un ciclo di conversazioni aperte al pubblico dedicate all’approfondimento dei diversi aspetti della cultura del Design presentati attraverso i punti di vista dei progettisti. Una sala di lettura, un luogo in cui potersi ritrovare per ascoltare, riflettere, discutere di design. Filo conduttore dei tre incontri sarà l’oggetto libro che diventerà il pretesto per discutere con gli ospiti che cos’è e che cosa significhi oggi fare design. Una selezione di libri, ad ogni incontro, diventerà il nucleo fondante della biblioteca di [e]DesignFestival.

Se è vero, come ha suggerito Marc Augé, che passiamo la nostra vita frequentando sempre più spesso non luoghi ovvero spazi della provvisorietà e del passaggio, spazi attraverso cui non si possono decifrare né relazioni sociali, né storie condivise, né segni di appartenenza collettiva, spazi caratterizzati dalla precarietà assoluta e da un individualismo solitario, allora ?e?DesignFestival READING ROOM vuole essere un luogo, uno spazio a cui attribuire, al contrario, un valore.





Con il patrocinio di Città di Treviso, FATV (Fondazione Architettura Treviso) e ADI_VTAA (ADI_Delegazione Veneto Trentino Alto Adige)