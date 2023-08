Combinazioni Festival - E' la stampa, bellezza

incontro con Carlo Verdelli



intervistato da Daniele Ferrazza



La libertà di espressione e la libertà di stampa, principi fondamentali delle moderne democrazie, mai come in questo tempo sono minacciate nella loro essenza: la rivoluzione digitale, unita all’accessibilità a un numero infinito di fonti, ha investito il mondo dell’informazione rendendo quasi indecifrabile la comprensione dei fenomeni e di ciò che accade attorno a noi. Qual è lo stato della libertà di stampa in Italia e nel mondo, oggi?



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



Carlo Verdelli è direttore del settimanale “Oggi” ed editorialista del “Corriere della Sera”. Ha diretto “Repubblica” e “Gazzetta dello Sport”, “Vanity Fair” e “Sette”. Grande innovatore, ha attraversato il mondo dell’informazione italiana, dai quotidiani ai settimanali, lungo la trasformazione digitale, avendo sempre al centro il diritto dei cittadini a essere informati e i principi sacrosanti del giornalismo.



Daniele Ferrazza, giornalista professionista, è capocronista alla Nuova Venezia. Scrive di politica e di economia regionale, con inchieste sull’assetto del territorio, le questioni urbanistiche, l’industria del prosecco, la fuga dei giovani all’estero. Dal 2004 a 2009 è stato sindaco di Asolo.