E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif

Dopo La mafia uccide solo d’estate (2013) e In guerra per amore (2016), Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, si cimenta con un nuovo lungometraggio E noi come stronzi rimanemmo a guardare, che presenterà di persona mercoledì 15 dicembre al Cinema Edera in una duplice proiezione, alle ore 17.45 e poi alle 20.45, in collaborazione con la FILCAMS CGIL di Treviso.

La sudditanza all’algoritmo globale, la cui prevalenza in ogni campo, dalla sfera affettiva al mondo del lavoro, è oggi la più grande minaccia alla nostra libertà individuale e collettiva. Attorno a questo ruotano le vicende del film interpretato da Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli, nonché dallo stesso Pif, e presentato quale Evento Speciale alla XVI Festa del Cinema di Roma.

Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce nella sua azienda l'algoritmo che lo renderà superfluo. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatta a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia. L'unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un ologramma nato da una app. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l'abbonamento. Arturo si troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l'amore e la libertà, ammesso che esistano davvero. Nei due momenti di incontro del regista con il pubblico del Cinema Edera, al termine delle proiezioni, sarà presente anche il segretario generale della FILCAMS CGIL trevigiana Alberto Irone.

“Tecnologia, nuovi lavori, precarietà, libertà, alienazione, come sempre Pif dimostra una sensibilità spiccata nel raccontare la realtà e l’umanità, ponendosi e ponendo al suo pubblico domande a volte scomode come quella proposta dal suo ultimo lavoro, qual è l’algoritmo che direziona le nostre vite?” dice Alberto Irone, segretario generale FILCAMS CGIL TREVISO. “Come sindacato, in particolare di una categoria che mira a tutelare i lavoratori tra i più precari e meno pagati, certe domande, per quanto riguarda il mondo del lavoro, ce le facciamo quotidianamente. Sarà interessante affrontarle anche con Pif in questa occasione”.

Per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2). Biglietto intero 8 euro, 5 euro ridotto under 26.