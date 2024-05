“E' quasi robe da mati” - Preview festival

“È quasi robe da mati” è un assaggio della rassegna che dal 31 maggio al 30 giugno coinvolgerà il pubblico trevigiano in un nuovo modo di interpretare l’arte e la salute mentale. Ma non solo. La preview del festival è anche un’occasione per conoscere la Cooperativa Sol.Co. e la preziosa attività che compie sul territorio. La data da segnare in calendario, scelta per il 13 maggio 1978 della “Legge Basaglia”, è quella di venerdì 10 maggio, dalle ore 19.00, in strada Cà Zenobio 35 per una festa all’insegna della scoperta, della musica e dell’intrattenimento.

Durante la serata sarà possibile visitare le linee produttive con la guida dei soci della Cooperativa ma anche assaggiare lo street food di Brambù, divertirsi con i giochi da tavolo dell’associazione “Giocatori in Scatola” e lasciarsi coinvolgere dalle voci di Erica Boschiero e Sergio Marchesini durante il loro concerto “Respira”, previsto alle ore 21.00.



“È quasi robe da mati” è un evento collaterale di “Festival Treviso Città per le Donne” e del “Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024”.



La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà anche in caso di pioggia.