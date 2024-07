E' solo un paese di... silenzio

Un itinerario musicale tra le canzoni di Lorenzo Cittadini e le poesie di Leonardo Sciascia che il cantautore ha messo in musica, un viaggio che conduce lo spettatore a inoltrarsi tra riti, rituali, consuetudini, solitudini e speranze delle piccole comunità, dalla Sicilia alla Spagna che Sciascia visitò più volte. Un’occasione per cogliere somiglianze, tradurre voci, sensazioni, aspettative. Uno spettacolo che va dritto al cuore di chi è in viaggio, di chi parte, di chi torna.



Lorenzo Cittadini (musica e poesia) Filippo Tantino (basso) Moreno Marchesin (batteria)



In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’auditorium di Villa Brandolini



Ingresso libero su prenotazione >> https://bit.ly/PosterFestivalCittadini